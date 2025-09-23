Es tendencia:
Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez confirma la única y sensible baja de U de Chile para la revancha con Alianza

Universidad de Chile enfrenta la revancha ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana con una sensible baja que confirma su DT.

Por Miguel Gutiérrez

U de Chile se prepara para enfrentar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, este jueves en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El duelo es clave, en especial tras el empate sin goles de la ida disputada en Perú el 18 de septiembre pasado. De avanzar, se abre el apetito en el Centro Deportivo Azul con la competencia.

Sin embargo, el cuadro de Gustavo Álvarez confirma una sensible baja de cara a la revancha en la Región de Coquimbo, en medio de varias lesiones que han sido un dolor de cabeza para el técnico.

La única y sensible baja de U de Chile ante Alianza Lima

En las últimas horas, son tres jugadores que tenían a Gustavo Álvarez, como también a los hinchas de U de Chile con el corazón en la mano: Marcelo Díaz, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

A través de las redes sociales del club, este lunes se daba a conocer que los dos últimos trabajaron a la par de sus compañeros pensando en la revancha con Alianza Lima.

Pero el técnico azul este martes entregó la mala noticia: Carepato no estará a disposición del plantel para enfrentar a los Íntimos por sus molestias físicas.

“Está todo el plantel a disposición, con posibilidad de alinear, con excepción de Marcelo (Díaz). Es la única baja que tenemos en el plantel, el resto entrenó con normalidad”, comentó Álvarez en conferencia de prensa.

Además, entrega luces sobre su reemplazante para la revancha de la Copa Sudamericana donde buscará el paso a la semifinal.

“Independente de los nombres propios que emplee, siempre voy a buscar controlar el juego. Siempre”, explicó el DT. “¿Y a la hora de recuperar? Primero, si controlo el juego voy a tener muchas más acciones de posesión y ataque que de presión en contra y defensa. Y el jugador además de controlar el juego, tiene que ganar duelos defensivos“, agregó.

Lo confirma Gustavo Álvarez: Marcelo Díaz es la única gran baja de U de Chile para la revancha ante Alianza Lima en Coquimbo. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Quién reemplaza a Marcelo Díaz?

Según informó el sitio Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez decidió el ingreso de Sebastián Rodríguez por el lesionado Marcelo Díaz, mismo cambio que realizó al entretiempo en Perú.

Lucas Di Yorio deberá seguir esperando en el banco de suplentes, misma situación para Israel Poblete, quienes ya trabajan a la par de sus compañeros de cara a la revancha.

