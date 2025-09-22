Universidad de Chile ultima los detalles para el partido de la jornada del jueves, donde enfrentarán la revancha ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules tendrán la gran baja de Marcelo Díaz para enfrentar el duelo que se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde hay temor en Lima por su reemplazante.

Todo, porque todas las fichas están puestas en un viejo conocido del equipo de la capital peruano, donde Sebastián Rodríguez es clave para el buen funcionamiento de la U.

En ese sentido, la prensa peruana asegura que hay una carta de doble filo para esta modificación, donde aseguran que el “Bigote” conoce muy bien a sus ex compañeros en Alianza, lo que puede dar perfectamente como un verdadero espía.

Sebastián Rodríguez jugó en Alianza Lima en 2024. Foto: Javier Torres/Photosport

¿Qué dicen en Perú de Sebastián Rodríguez?

Fue en la temporada 2024 donde Sebastián Rodríguez estuvo presente como jugador de Alianza Lima, donde luego al final de año partió de regreso a su país al Montevideo City Torque.

Por lo mismo, varios de sus compañeros que tuvo en esos 12 meses todavía continúan en el plantel, donde los peruanos aseguran que actúa como un verdadero espía para contar debilidades.

En ese sentido, el “Bigote” tendrá la dura misión de reemplazar a Marcelo Díaz, algo que ya realizó en el segundo tiempo en el primer partido en Perú, algo que aspira que repita Gustavo Álvarez esta vez en la revancha.

Pese a todo, en Lima se habla del viejo conocido que puede resultar clave para el duelo definitivo, donde ahora puede ser relevante para dejar fuera a Alianza Lima en el torneo internacional.

