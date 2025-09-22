Alianza Lima se prepara para viajar rumbo al país para enfrentar en la jornada del jueves a Universidad de Chile, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Este martes se espera que el cuadro peruano aterrice en su chárter para comenzar a planificar su decisivo duelo ante los azules, por lo que también la prensa peruana dice presente en el país.

El periodista José Varela hizo la primera nota en detalles en la ciudad de Coquimbo donde visitó el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, además de contar un importante detalle.

Todo, porque Alianza Lima entrenará el miércoles en el país, donde será Coquimbo Unido quienes les faciliten su centro de entrenamiento para el rival de la U.

Coquimbo Unido prepara todo para recibir a Alianza Lima. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Dónde entrenará Alianza Lima en Coquimbo?

El periodista José Varela tuvo una visita guiada en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde pudo ver las buenas condiciones de la cancha y las pruebas en la iluminación del recinto Pirata.

“El complejo deportivo Las Rosas, donde entrena Coquimbo Unido, será el escenario donde Alianza Lima entrene el miércoles y quede listo para enfrentar a la U”, explicó.

Dentro de su información detalla que el hotel de concentración del cuadro peruano será el Enjoy en Coquimbo, donde se espera que sea recibido por hinchas peruanos.

Revisa los detalles:

