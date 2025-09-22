Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Coquimbo Unido recibirá a Alianza Lima en la previa al partido contra U de Chile

Los Piratas serán los grandes anfitriones del cuadro peruano, donde incluso le abren las puertas a la prensa del hermano país.

Por Cristián Fajardo C.

Alianza Lima arribará en la tarde del martes a Chile.
© JOEL ALONZO/PHOTOSPORTAlianza Lima arribará en la tarde del martes a Chile.

Alianza Lima se prepara para viajar rumbo al país para enfrentar en la jornada del jueves a Universidad de Chile, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Este martes se espera que el cuadro peruano aterrice en su chárter para comenzar a planificar su decisivo duelo ante los azules, por lo que también la prensa peruana dice presente en el país.

El periodista José Varela hizo la primera nota en detalles en la ciudad de Coquimbo donde visitó el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, además de contar un importante detalle.

Todo, porque Alianza Lima entrenará el miércoles en el país, donde será Coquimbo Unido quienes les faciliten su centro de entrenamiento para el rival de la U.

Coquimbo Unido prepara todo para recibir a Alianza Lima. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Coquimbo Unido prepara todo para recibir a Alianza Lima. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Desde Perú apuntan el punto débil de U de Chile ante Alianza: “Está muy cuestionado”

ver también

Desde Perú apuntan el punto débil de U de Chile ante Alianza: “Está muy cuestionado”

¿Dónde entrenará Alianza Lima en Coquimbo?

El periodista José Varela tuvo una visita guiada en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde pudo ver las buenas condiciones de la cancha y las pruebas en la iluminación del recinto Pirata.

Publicidad

“El complejo deportivo Las Rosas, donde entrena Coquimbo Unido, será el escenario donde Alianza Lima entrene el miércoles y quede listo para enfrentar a la U”, explicó.

Dentro de su información detalla que el hotel de concentración del cuadro peruano será el Enjoy en Coquimbo, donde se espera que sea recibido por hinchas peruanos.

Revisa los detalles:

Publicidad
Lee también
Desde Perú revelan el punto débil de la U: "Es muy cuestionado"
U de Chile

Desde Perú revelan el punto débil de la U: "Es muy cuestionado"

La prensa peruana calienta el partido con la U: "Chilenos infumables"
U de Chile

La prensa peruana calienta el partido con la U: "Chilenos infumables"

¿Será el partido más importante para la U?: "Sin duda este..."
U de Chile

¿Será el partido más importante para la U?: "Sin duda este..."

Advertencia de Peñarol a Colo Colo por pase de Cortés: "Se puede..."
Colo Colo

Advertencia de Peñarol a Colo Colo por pase de Cortés: "Se puede..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo