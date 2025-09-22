Universidad de Chile comienza a sentir la presión que están metiendo desde ese país la prensa peruana, en la previa del duelo ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los visitantes, que arribarán al país en la jornada del martes, le ponen color al choque ante los azules que se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Por lo mismo, quieren moverle el piso al equipo liderado por el técnico Gustavo Álvarez, donde aseguran que tienen el punto débil de la U, en una foto que también sacó Alianza Lima.

En ese sentido, el apuntado es el portero Gabriel Castellón, donde les ha llamado la atención las críticas al portero, todo por su reacción al tanto anulado a Fernando Gaibor.

Gabriel Castellón es apuntado en Perú por su nivel en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también La prensa peruana calienta el partido de U de Chile contra Alianza: “Chilenos infumables”

“Gabriel Castellón está muy cuestionado en U de Chile”

Fue el ex arquero Diego Penny Valdes, quien es comentarista deportivo en la señal de Movistar Deportes en Perú, quien apunta a lo flojo que se vio el arquero Gabriel Castellón en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

En su análisis puntualiza en el gol anulado a Alianza Lima, cuando corría el minuto 47, donde no puso mayor resistencia para evitarlo en Matute, más allá que después fue anulado por mano previa.

“El arquero pudo hacer un poco más, deja la pierna, el portero es muy cuestionado en Chile”, deja en claro el comentarista deportivo.

Revisa sus declaraciones:

Publicidad