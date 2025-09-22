La prensa peruana ha comenzado a calentar la revancha del duelo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde Universidad de Chile debe recibir a Alianza Lima en Coquimbo.

El duelo que se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso sin público tomar color de parte de los visitantes, donde volvieron a revivir la polémica en la transmisión del partido que marcó el duelo de ida.

Esto, porque en ese país se quejaron de una transmisión cargada para la U en la señal de ESPN, lo que ha sido toda una polémica con el correr de los días, pese al empate sin goles.

Ahora fue Giancarlo Granda quien le puso carbón a la parrilla con una declaración pensando en el duelo de revancha, apuntando la señal de televisión que va a transmitir: “Será sin los chilenos infumables”.

La U tendrá que buscar la clasificación en la revancha ante Alianza Lima. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

¿Qué dicen los peruanos del partido contra U de Chile?

Fue en Movistar Deportes Perú donde el conductor y comunicador Giancarlo Granda apuntó nuevamente a la televisación del partido, en algo que, asegura, fue una molestia en Perú.

“Ahora la transmisión será sin los chilenos infumables, les faltaba ponerse la camiseta y saltar a la cancha”, destacó en el programa donde analizaban el duelo de revancha.

Si bien detallaron la información que al equipo liderado por Diego Rivarola les pidieron no ser tan de la U para la transmisión, quedó la rabia en el partido jugado en Lima.

“Esto ya era demasiado parcializado, de hecho el que comenta era Diego Rivarola el que le hizo un gol a Alianza Lima”, precisó.

Eso no es todo, porque también se metió en la polémica de que el partido sea sin público en Coquimbo, donde asegura que pueden existir cosas raras: “Por ahí meten prensa como acá…”.

