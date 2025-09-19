Universidad de Chile y Alianza Lima igualaron en el primer partido por la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana. Pero el encuentro en el Estadio Matute pasó a segundo plano por los comentarios de Diego Rivarola en la transmisión de ESPN.

El ex delantero y ahora comunicador de la señal deportiva se mantuvo estoico a lo largo de todo el encuentro en el país vecino. Inclusive post partido se sumó al panel que analizó el empate 0-0 en la ida.

Sin embargo, los comentarios del ex delantero azul junto con la narración de Ricardo Shannon desataron polémica en el país vecino. Es que en Perú lamentaron la poca objetividad de la dupla que estuvo a cargo de la transmisión. Lo que hasta se volvió en tendencia.

Por lo que se lanzaron con todo contra los involucrados en el partido de Alianza Lima vs U de Chile. “Me parece imprudente escuchar comentarios parcializados en una transmisión que es internacional”, lanzó el periodista Gabriel Pacheco en X.

“Como peruano y como hincha de Alianza, me incomoda bastante sentir que los narradores están totalmente inclinados a favor de la U de Chile”, agregó el comunicador.

Rivarola fue criticado por su aparición en la transmisión de ESPN

“Eso no cambia el resultado, obviamente, pero sí genera malestar, y creo que a muchos espectadores también les pasa lo mismo”, lamentó el periodista en un mensaje que llegó a superar las 110 mil visualizaciones.

Cabe consignar que medios como Líbero también criticaron duramente los comentarios de Rivarola y no dejaron pasar la oportunidad de exigir su cambio en la transmisión de la revancha. “Dio un fuerte comentario que dejó notar su tristeza por lo hecho en la cancha y al recibir un gol lo tomó como algo injusto”, reflexionaron sobre el actuar del trasandino.

¿Cuándo es la revancha entre la U y Alianza Lima?

El partido de vuelta por cuartos de final de Copa sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputa el próximo 25 de septiembre.

El encuentro en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso está fijado para las 21:30 horas. De mantenerse la igualdad en la serie, se definirá al vencedor por tanda de penales.

