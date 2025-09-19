Durante el empate entre Alianza Lima y U de Chile, la barra tuitera no quedó indiferente con los comentarios de Diego Rivarola, donde hasta la prensa peruana reaccionó a la participación del ídolo azul.

Fue así que el siempre polémico medio local Líbero le dedicó una nota exclusiva a Gokú, quien fue criticado en redes sociales por su efusiva parcialidad a la hora de comentar a U de Chile.

“Con mucha serenidad y baja emoción, debido a que un equipo peruano le había anotado a uno de su país”, partió relatando el sitio peruano, respecto al momento del gol anulado a Alianza Lima.

Líbero repasa a Rivarola y U de Chile

El medio local Líbero no quedó indiferente a la participación de Diego Rivarola en ESPN Chile durante el duelo de U de Chile por Copa Sudamericana. Es más, se dieron el tiempo de analizar minuto a minuto su reacción en el gol anulado a los peruanos.

“El periodista de ESPN y exjugador chileno, Diego Rivarola, no dudó en lamentarse en vivo por el gol anotado por Fernando Gaibor a favor de Alianza Lima”, dijeron en Líbero.

Fue ahí que replicaron sus dichos en medio del gol que después sería anulado, diciendo que “dio un fuerte comentario que dejó notar su tristeza por lo hecho en la cancha y al recibir un gol lo tomó como algo injusto”.

En lo concreto, Rivarola hizo una pausa en su efusividad y eso mismo captó la atención de los peruanos en medio de sus dichos diciendo que “es una lástima, parecía una jugada intrascendente. La U estaba controlando el partido. Castellón pudo haber hecho más”.