U de Chile se juega ante Alianza Lima su gran oportunidad de acercarse al título de Copa Sudamericana, con un acalorado duelo de ida a disputarse en Perú. Y ahí, Marcelo Barticciotto y Diego Rivarola prendieron la previa.

Ambos rostros de ESPN Chile e identificados con Colo Colo y la U de Chile respectivamente sostuvieron un entretenido debate por cómo llegan los azules al partido de cuartos de final del torneo.

Y ante las loas de “Gokú” para el grueso del plantel de Gustavo Álvarez, el ídolo albo lo paró de una con un firme argumento que sacó ronchas en el panel y en redes sociales.

El debate de los ídolos por U de Chile

Diego Rivarola inició el intercambio en las pantallas de ESPN Chile al decir que “los jugadores de la U han estado en un buen nivel en líneas generales, es difícil decir que este jugador ha estado un poco bajo”.

Fue ahí que el Barti reaccionó y lo interrumpió alegando que “no sé si te la doy esa, en que todos estén en buen nivel, sino todos estarían peleando el campeonato”.

Publicidad

Publicidad

Gokú rápidamente prendió ante el alegate de Barti, diciendo que “no digo que estén al peak, una cosa es pelear el campeonato y otra es estar en buen nivel, no todos los buenos equipos salen campeones”.

Finalmente, el referente albo cerró el debate pegándole nuevamente al ex goleador de U de Chile. “tuvo un bajón, después del partido de Colo Colo me lo decís”, finalizó.

Publicidad