Universidad de Chile y Lucas Assadi están en Perú para visitar a Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules llegan dulces con la confianza a tope por el triunfo por goleada contra Colo Colo por la Supercopa 2025.

Y este miércoles los azules dieron a conocer el capítulo “sin editar” del duelo por la Supercopa. Ahí fue que Lucas Assadi tuvo emotivas palabras para el club azul y los hinchas del Chuncho.

Recordar que Assadi tuvo nuevamente un alto rendimiento con la U y marcó el tercero gol que cerró el resultado y nuevo título de los universitarios.

“Eso es lo que quiero: hacer feliz a la gente. Amo a este club, amo a la hinchada también, obviamente esto lo hago también por mí, hago cosas diferentes, lo he dicho… psicólogo, trabajos por fuera“, dijo Assadi.

Assadi: “Cuando no estaba bien me querían, ahora creo que me quieren un poco más”

El atacante del Chuncho agregó que “me siento muy feliz, estoy disfrutando al máximo. Quiero que se siga dando y fluyendo todo, estoy muy contento”.

“Agradecerles, ellos cuando no estaba bien igual me querían, ahora creo que un poco más. Siempre contento de como me tratan ellos y poder darles una alegría dentro de la cancha“, complementó Assadi.

Sobre el Superclásico ganado, Lucas Assadi sentenció que “estoy contento, es el archirrival, fue un partido en el que se nos dio todo, ayudó un poco la expulsión, muy feliz de que se nos dieran las cosas”.

La U visita a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva. La revancha está pactada para el jueves 25 en Coquimbo.

