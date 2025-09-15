Universidad de Chile se coronó campeona de la Supercopa 2025 con goleada por 3-0 frente a Colo Colo en el estadio Santa Laura, el segundo título en la carrera de Lucas Assadi y el primero del puentealtino consolidado y convertido en figura de los azules.

El joven atacante ya había ganado la Copa Chile 2024 con la U, pero ahora su papel es protagónico y totalmente indiscutido en el once titular de Gustavo Álvarez. De hecho, fue Assadi quien cerró el marcador al definir con nervios de acero en el gol del definitivo 3-0 a los 49′.

Y es por su gran presente que llamó la atención que el canterano azul viera pocos minutos en los recientes duelos de la selección chilena. Nicolás Córdova consideró a Assadi como suplente y lo mandó a la cancha sólo en los minutos finales contra Brasil y Uruguay.

Tras ganar la Supercopa con la U, Lucas reconoció que quedó con gustito a poco en la penúltima y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, aunque respeta la decisión del DT interino de La Roja.

Assadi: “Con hartas ganas…”

“Quedé con hartas ganas de jugar más en la selección, pero son decisiones técnicas. Hay que acatarlas no más“, dijo tajante Assadi mostrando otro ángulo de madurez.

Cabe recordar que Assadi ingresó a los 76′ contra Brasil en reemplazo de Lucas Cepeda y a los 74′ frente a Uruguay, en sustitución de Javier Altamirano.

Ahora la U y Assadi ponen foco en la Copa Sudamericana. Universidad de Chile debe visitar a Alianza Lima en Perú por la ida de los cuartos de final del torneo continental con nulo espacio para descansar y pocos días de trabajo.

Lucas Assadi intentará ser otra vez figura de la U y conseguir ventaja contra Alianza. El duelo contra los peruanos está pactado para este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

