Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo nuevamente este domingo, esta vez por la dilatada Supercopa 2025. Tras la rueda de prensa conjunta de Lucas Assadi y el albo Vicente Pizarro, Cristián Caamaño no le dejó pasar una frase al canterano azul.

“Lo que decía Assadi tiene en parte razón, cuando dice que han estudiado a Fernando Ortiz para su debut como DT de Colo Colo, pero no con tanta intensidad porque no sabían si se jugaba o no… eso es mentira. Está todo estudiado y analizado“, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

El periodista agregó que “seguramente vieron muchos videos de los partidos de Ortiz en México, a partir de ahí se hace el análisis. Aunque Colo Colo puede sorprender porque no hay videos de Ortiz con Colo Colo”.

Por otro lado, el comentarista sostuvo que “anímicamente llega mejor Colo Colo porque cree que la victoria del último partido (Superclásico) le da la confianza. Por otro lado la gente puede pensar que la U tiene ambición de revancha. A partir de ahí, creo que hay una paridad“.

No duda: partido en serio contra Colo Colo

Asimismo, Caamaño no tiene dudas: pese a que la directiva de la U quería suspender el partido y hasta se habló de jugar con juveniles pensando en el partido del jueves contra Alianza Lima, Gustavo Álvarez y el plantel azul saldrán con todo a ganarle a Colo Colo.

“Sí, te aseguro que la U está con la cabeza en este partido, no tiene ninguna posibilidad la U de no mirar en serio este partido. De lo contrario pondría equipo alternativo, ni siquiera suplente“, aseguró.

Caamaño sentenció que “una cosa es lo que crea Clark y otra lo que crea Álvarez. El DT de la U no dio días de vacaciones ni mandó a relajarse al plantel. Siempre pensó que se jugaba este domingo y así planificó los trabajos“.

La U se mide con Colo Colo este domingo 14 de septiembre, desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura. El ganador del duelo se coronará campeón de la Supercopa 2025.

