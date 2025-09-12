Es tendencia:
Assadi revela qué piensan los jugadores de U de Chile por la Supercopa: “Lo encontramos raro”

El volante de los azules dijo que siempre han entrenado para jugar, pero remarcó que "este partido era en enero"

Por Cristián Fajardo C.

Universidad de Chile se tuvo que convencer para poder disputar la Supercopa este domingo ante Colo Colo en el estadio Santa Laura, luego de una polémica semana.

La dirigencia de Azul Azul buscó la opción de reprogramar el partido, algo que le fue negado por la ANFP, dejando en claro que había tiempo suficiente para preparar el duelo ante Alianza Lima en Perú, del jueves por la Copa Sudamericana.

Si bien hubo fuerte crítica a la gestión en Quilín, fueron los propios jugadores de Universidad de Chile quienes sacaron la voz para dejar en claro que siempre han entrenado para jugar.

Es más, si bien Lucas Assadi lanzó una crítica por la organización del encuentro, asegura que están mentalizados en poder derrotar a Colo Colo y sumar un nuevo título.

¿Qué dicen los jugadores de U de Chile por la Supercopa?

Lucas Assadi fue el representante de Universidad de Chile en la conferencia de capitanes previo a la Supercopa contra Colo Colo, donde dejó en claro que siempre quisieron jugar más allá de encontrar extraña la programación.

“Este partido era en enero, encontramos raro que previo al partido más importante que tenemos este año nos programaran este partido, pero siempre entrenamos para jugar, sea el día que sea, nosotros entrenamos para competir”, destacó.

En ese sentido, el volante de los azules fue enfático que están preparados para jugar el Superclásico, pese a que sea en la previa del duelo en la Copa Sudamericana.

“No sé si la palabra es perjudicados. Nos entrenamos para jugar cuando sea. Nos pareció raro la programación, pero ya está. Hemos jugado partidos seguidos este año y lo vamos a hacer así en este juego”, finalizó.

