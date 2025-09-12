Universidad de Chile dejó de lado sus reclamos para reprogramar la Supercopa y se puso manos a la obra para el duelo ante Colo Colo, el que se jugará efectivamente el domingo en el estadio Santa Laura.

Luego de que se hicieron todos los esfuerzos para poder cambiarlo de fecha, teniendo en cuenta que los azules juegan el jueves ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, pero la ANFP decidió seguir adelante con el Superclásico.

Algo que también marcó al plantel de jugadores de Universidad de Chile, quienes si bien se mantenían entrenando en el Centro Deportivo Azul, el foco no estaba en los albos.

Así lo asegura una información del medio Emisora Bullanguera, donde detallan que, al menos hasta esta jornada, Gustavo Álvarez no ha entrenando con un once titular porque pensaba que no se jugaría el Superclásico.

La U estaba pensando en Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Assadi revela qué piensan los jugadores de U de Chile por la Supercopa: “Lo encontramos raro”

¿Qué pasó con la formación de U de Chile para la Supercopa?

El citado medio entregó una información clave de Universidad de Chile con miras a la Supercopa, donde todavía no tiene una formación titular definida para enfrentar a Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Gustavo Álvarez no ha trabajado en una formación para el partido porque recién hoy asimiló que se va a jugar”, dejando en claro que había esperanza en la reprogramación.

“Una conversación que tuvo con los jugadores dejó en evidencia que el técnico no apuntaba al Superclásico y que estaba mentalizado en la Copa Sudamericana, donde el jueves deben visitar a Alianza Lima”, explican.

Pese a esto, a la U le queda el entrenamiento del sábado en el CDA donde definirá el once estelar, donde podrá volver a contar con el regreso del portero Gabriel Castellón.

Publicidad

Publicidad