Finalmente y tras días de polémicas en la confirmación del partido, ya se dio el visto bueno para que se dispute la Supercopa este domingo. Y ahí, se verás por primera vez las caras Gustavo Álvarez y el nuevo DT de Colo Colo, Fernando Ortiz.

El Tano debutó en las conferencias de prensa con un particular estilo cercano a la prensa, incluso saludando uno por uno a personeros presentes en la sala del Estadio Monumental.

Esto se da tras el polémico adiós de Jorge Almirón, que en su último partido ante la U se enfrascó en una de tantas trifulcas con el archirrival, dedicándole fuertes dichos al DT azul tras uno de los cobros arbitrales.

¿Hermandad? El llamado de Álvarez al DT de Colo Colo

Gustavo Álvarez acostumbra por su estilo lejos de las polémicas y la cercanía con sus pares, a excepción de Jorge Almirón, quien lo provocó con controvertidos dichos. Así fue que se reveló un aplaudido gesto con el nuevo entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz.

Según reveló Radio ADN, el entrenador de U de Chile llamó a su par del Cacique al arribar al club con el mensaje de “unir el fútbol” y también para “ponerse a disposición de lo que necesite”.

Si bien no participaron de la conferencia de prensa previo a la Supercopa, el hecho ya muestra una cercanía entre los argentinos que se verán las caras este domingo, en el estreno del Tano como entrenador albo.

El partido se jugará este domingo a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, donde el estratega del Cacique puede hacer historia debutando con un título ante el archirrival, que busca revancha tras el último Superclásico.

