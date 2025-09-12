Lucas Assadi pasa por el mejor momento de su carrera y así lo deja en claro también desde las declaraciones, siendo nuevamente el elegido para hablar en U de Chile en la previa de la Supercopa ante Colo Colo.

Es que tras el partido ante los albos, cuatro días después el equipo azul irá por Alianza Lima en Copa Sudamericana, en una programación que ha traído polémica por la petición de Azul Azul para suspender la Supercopa.

Fue así que el canterano de la U dejó en claro el real objetivo en estos momentos para el plantel con miras a los importantes desafíos, siempre con su sinceridad característica en los micrófonos.

Assadi y el objetivo de U de Chile

Lucas Assadi dejó en claro a dónde apuntan los trabajos de esta semana en U de Chile con miras a los desafíos ante Colo Colo y Alianza Lima. El jugador figura de los azules dejó claro que solo piensan en un objetivo por ahora.

Photosport

“Tenemos un plantel amplio y competitivo. Vamos a hacerlo bien este fin de semana y estamos preocupados de Colo Colo… Después veremos a Alianza”, avisó el mediapunta azul.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Assadi dejó un claro mensaje al archirrival que tienen en el fútbol chileno diciendo que “sí lo tomamos como revancha, fue muy reciente el partido anterior. Es diferente, porque el anterior fue por puntos y ahora vamos por un título”.

ver también Sufre Gustavo Álvarez: las 3 importantes bajas de la U para la Supercopa con Colo Colo

“Este partido era en enero (Supercopa), encontramos raro que previo al partido más importante que tenemos este año nos programaran este partido, pero siempre entrenamos para jugar, sea el día que sea, nosotros entrenamos para competir”, cerró.