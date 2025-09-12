Mientras la mayoría de los chilenos esté celebrando el 18 de septiembre con una empanada en una mano y un terremoto en la otra, Universidad de Chile inicia su serie ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

El partido de ida de los cuartos de final del certamen continental se jugará el próximo jueves, cuando el elenco peruano sea local en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

No hay un favorito claro en la serie, porque la clasificación de la U se vio manchada por la tragedia que se produjo ante Independiente en Buenos Aires, lo que le costó la eliminación del torneo al equipo argentino.

Néstor Gorosito “corta” a jugador de Alianza Lima antes de la serie con la U

El entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, toma decisiones antes de la serie con la U y una de ellas es fuerte, porque la prensa peruana asegura que cortó al defensor Jhoao Velásquez.

El periodista peruano Kevin Pacheco dio a conocer que el Pipo ya no tiene en cuenta al zaguero de 20 años, pese a que tuvo un buen arranque en la temporada 2025.

“No es que futbolísticamente (Jhoao Velásquez) no le gusta a Néstor Gorosito. El tema va más allá porque luego de lo que mostró futbolísticamente se decidió traer un central, no lo utilizaba y luego retrocedió Noriega. Entiendo que hay algunas actitudes que no le han gustado al comando técnico. Ojo, una cosa son las actitudes y otra es indisciplina, lo segundo no ha existido pero lo primero no ha terminado de convencer”, dijo el comentarista.

Néstor Gorosito mueve piezas en Alianza Lima. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Tuvo la primera oportunidad de jugar un par de partidos, luego no jugó y luego le dieron la oportunidad de jugar un partido bravo y fuerte como lo era ante Sao Paulo, rindió y luego nuevamente no tenía la posibilidad de jugar”, recordó Pacheco.

Néstor Gorosito ya no cuenta con Jhoao Velásquez, quien posiblemente siga al margen de cara a la llave con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y qué hora juegan Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.