Supercopa de Chile 2025

¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. Universidad de Chile EN VIVO por la Supercopa 2025

Este fin de semana Albos y Azules se enfrentan finalmente en la Supercopa de Chile.

Por Franccesca Arnechino

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en la Supercopa 2025.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUniversidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en la Supercopa 2025.

Finalmente, este fin de semana se jugará la Supercopa de Chile 2025, torneo que enfrenta a los campeones de la temporada pasada, Colo Colo vs. Universidad de Chile y que ha tenido una serie de cuestionamientos a lo largo del año.

La situación no fue sencilla, ya que la ANFP batalló contra los dirigentes de la U, como también con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, porque el recinto elegido es el Estadio Santa Laura. Sin embargo, tras largos idas y vueltas, el duelo entre Albos y Azules se jugará este domingo.

Colo Colo vs. U. de Chile: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura por la Supercopa de Chile 2025.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

A través de los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
