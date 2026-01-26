La historia desconocida del penal del triunfo de Coquimbo Unido en la Supercopa: “Decidí cambiar…”

Coquimbo Unido se transformó en el supercampeón del fútbol chileno. Tras ganar la Liga de Primera, ahora el elenco aurinegro sumó la Supercopa ante Universidad Católica bajo la copiosa lluvia que se dejó caer en el Estadio Sausalito.

Tras la igualdad en los 90 minutos regulares, la definición se estiró hasta el punto penal. Lo que tuvo como gran figura a Diego “Mono” Sánchez que sin guantes logró tapar tres remates de los cruzados. Pero la definición finalmente la tuvo Alejandro Camargo que superó a Vicente Bernedo para sumar un nuevo título a los piratas.

Sin embargo, el experimentado volante sorprendió con una desconocida decisión y que tomó justo antes de patear el último penal. Es que ya sobre el cierre solo quedaban Benjamín Gazzolo y el ex Cobresal. Por lo que sacó a relucir su experiencia en este tipo de instancias y pidió ser el penúltimo.

El tema es que su remate sorprendió a todos ya que no es la forma que remata generalmente. Ahora el volante decidió ubicarla al palo izquierdo del golero y así evitó la tapada de Bernedo, que justamente se lanzó donde siempre acostumbraba.

“Cuando nos queda tiempo en los entrenamientos práctico los penales. Generalmente la cruzo. Pero ahora tuve tiempo de analizar al rival y decidí cambiar. Por suerte resultó”, confesó entre risas el calvo jugador a Pelota Parada.

Camargo fue el encargado de sumar un nuevo título a Coquimbo Unido

Triunfo en el que además Camargo destacó la labor de Hernán Caputto que ha podido mantener la senda de triunfos que tiene desde el pasado proceso con Esteban González. “El profe ha sumado que presionemos un poco más alto y que cuando tengamos la pelota nos enfoquemos ir hacia adelante”, agregó chocho por lo que han conseguido en el cuadro aurinegro.

¿Cuándo debuta Coquimbo Unido?

El actual campeón del fútbol chileno debe disputar la Copa Libertadores en 2026. Sin embargo, antes debe debutar por la Liga de Primera lo que será el sábado 31 de enero de visitante ante Deportes Concepción que ascendió desde la Primera B. Luego el 7 de febrero Coquimbo Unido será local nuevamente en el Estadio Sánchez Rumoroso ante Palestino.

