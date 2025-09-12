Conferencia de prensa protocolar de la Supercopa: Universidad de Chile fue representada nuevamente por Lucas Assadi, mientras Vicente Pizarro hizo lo propio por Colo Colo a dos días de la definición del certamen, por primera vez en su historia con Superclásico.

A espera del duelo que por fin podrá disputarse, Assadi reveló que, pese a su explosión y nuevo estatus como figura azul, aún no se siente líder del camarín. El joven atacante se saca la presión fuera de la cancha y le deja ese trabajo a Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

“Vengo en un buen momento, pero no sé si ya considerarme líder en el camarín. En la U tenemos jugadores de mucha experiencia: Chelo, Charles, Mati y varios más. Entonces ese rol de líder no lo siento en el camarín… sí dentro de la cancha“, dijo Assadi.

Assadi: Alianza Lima y el nuevo DT de Colo Colo

Agregó que “el profe me dice que defensivamente trate de ayudar y aportar al equipo, pero que donde tengo que ser determinante es de tres cuartos de cancha para arriba. Eso me pide y creo que es lo que he hecho últimamente”.

Por otro lado, el puentealtino aseguró que pase lo que pase en la Supercopa contra Colo Colo, nada debería afectar lo que suceda contra Alianza Lima, por la ida de Copa Sudamericana.

“No nos va a afectar lo que pase el fin de semana, porque primero estamos preocupamos de este partido y después nos enfocaremos en el otro contra Alianza”, expuso Assadi.

Asimismo, Assadi sentenció sobre Fernando Ortiz que “al nuevo profe de Colo Colo lo hemos estudiado. No hemos visto tantos videos porque no se sabía si se jugaba o no, pero lo tenemos bien estudiado. Vamos a salir con todo a competir de la mejor manera”.