Figura de la U sorprende con elogio para el capitán de Colo Colo: “Grandísimo jugador”

Lucas Assadi reconoció el talento de Vicente Pizarro y dejó en claro que es un arma en la defensa y en el ataque albo.

Por Felipe Pavez Farías

Assadi destacó la labor de Pizarro en Colo Colo
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTAssadi destacó la labor de Pizarro en Colo Colo

El Superclásico 198 empezó la cuenta regresiva. El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental paralizará la fecha de la Liga de Primera. 

El choque entre los clubes más importantes del país marcará un antes y un después. Es que para los albos servirá para seguir soñando con copas internacionales, mientras que la U tiene como objetivo acortar la distancia de Coquimbo Unido. 

Lo que tienen más que claro en el Monumental. “Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar los partidos. Los profes trabajan bien con nosotros, llegaremos de buena forma y tenemos la obligación de ganar”, recalcó Vicente Pizarro en la conferencia de los capitanes de este jueves. 

El inesperado elogio sobre Vicente Pizarro

El joven volante albo fue elegido como el hombre del recambio en Colo Colo, y fue quien asistió a la conferencia. Sin embargo, lo que sorprendió fue el particular comentario de Lucas Assadi

Es que la figura de la U, que aspira a ser la gran venta en cerca de ocho millones de dólares, se la jugó y entregó un particular comentario sobre Vicente Pizarro, con quien ya han compartido en mas de una ocasión en la selección. 

Lo que más destacó de Vicente es la dinámica que tiene, llega a las dos áreas y me gusta mucho eso. Ataca y defiende muy bien, creo que esa es su principal cualidad. Es un grandísimo jugador”, recalcó el “10” azul.

Así las cosas, Pizarro agradeció el elogio de su colega. Lo que replicó pero a su manera. “Con Lucas compartimos muchos momentos juntos, lo conozco hace tiempo, sé el jugador que es y no me sorprende su momento. Me pone contento, espero que siga así, no el domingo, pero que siga así”, sentenció entre risas. 

