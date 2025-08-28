Jugó en Colo Colo, fue figura en un Mundial y analiza al nuevo DT del Cacique: “Le puede dar un…”

El Plan A de Blanco y Negro para asumir la banca de Colo Colo, Gustavo Quinteros, decidió bajarse y el argentino nacionalizado boliviano no volverá al estadio Monumental.

El estratega cree que no están las condiciones para que vuelva a dirigir al cuadro albo, por lo que no cumplirá su segundo período en el club.

La medida de Quinteros provoca que ByN active el Plan B, que es el argentino Fernando Ortiz, quien el mismo sábado podría ser confirmado en Colo Colo.

ver también Nuevo fracaso de Blanco y Negro: Gustavo Quinteros se baja de la candidatura para ser DT de Colo Colo

Fabián Estay analiza el arribo de Fernando Tano Ortiz a Colo Colo

Para conocer las condiciones del Tano Ortiz en RedGol llamamos a Fabián Estay, ex jugador de Colo Colo, quien conoce de cerca al estratega porque trabaja como comentarista en México, donde ha hecho gran parte de su carrera el argentino.

“Yo creo que si llega el Tano Ortiz a Colo Colo, le puede dar un plus importante y que los jugadores entiendan que el fútbol hoy es más dinámico y que Colo Colo tiene un buen plantel, tiene buenos jugadores y que él los puede potenciar para que anden bien”, dijo el mundialista con la selección chilena en Francia 1998.

“No pensé que estaba en la baraja, pero bueno, hoy los representantes se mueven muy bien en todos lados y hay técnicos que que aparecen en la mesa o en la carpeta como segunda opción en todos lados”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz se acerca a Colo Colo. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

Por último, Fabián Estay destacó las condiciones de Fernando Ortiz y aprueba su arribo al fútbol chileno.

“Aquí estamos hablando de capacidad y yo creo que es un buen técnico, de buena capacidad y es un buen tipo, que le va a dar un matiz diferente a este Colo Colo que está muy desgastado en muchos sentidos”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también Su hijo lo conoce bien: Marcelo Barticciotto aprueba a Fernando Ortiz como DT para Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.