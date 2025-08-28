A raíz de que dirigió a su hijo en México, Marcelo Barticciotto tiene antecedentes de primera mano sobre Fernando Ortiz, el entrenador argentino que asoma como primer aspirante a quedarse en Colo Colo. Sobre todo después de la respuesta negativa que recibió Blanco y Negro de Gustavo Quinteros.

Por eso mismo, y a la espera de la definición de Gerardo Martino, Ortiz asoma como la alternativa más factible para tomar las riendas del golpeado plantel albo. Ante ese panorama, el icónico “7” de los albos le dio su venia al Tano, otrora defensor central que devino en estratego.

“Santos viene de un par de años muy malos con un montón de técnicos. No sé si es un parámetro. Dirigió equipos grandes, el América y el Monterrey. Tuvo buenas campañas. Por algo se interesaron”, manifestó el Barti papá, en cierto modo para exculpar al argentino de ese nefasto rendimiento en la Comarca.

Fernando Ortiz saluda a Pablo Guede, ex DT de Colo Colo, en México. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

Y prosiguió con esta defensa para un DT que registró un 12 por ciento de efectividad en el cuadro de Torreón. “Evaluar a un técnico por la última campaña es injusto. A Martino no le fue bien en México ni en el Inter Miami. Y no por eso es un mal DT”, aseguró Marcelo Barticciotto, quien incluyó al Tata en su análisis para refrendar su postura.

ver también Fernando Ortiz, el “calentón” admirador de Gareca que sigue en carrera por ser DT de Colo Colo

El argumento de Barticciotto para aprobar el arribo de Fernando Ortiz a Colo Colo

Para Marcelo Barticciotto, hay un aspecto clave que le podría venir bien a Fernando Ortiz en caso de que asuma el mando del plantel estelar de Colo Colo. “Los entrenadores están en ese vaivén siempre”, apuntó el ídolo del Eterno Campeón, quien también supo desempeñarse en aquel rol.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz suena fuerte para ser elegido como DT de Colo Colo. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

“Es muy difícil que a un técnico le vaya siempre bien”, aseguró Barti, quien en su experiencia como DT tuvo al Cacique, Audax Italiano y la Universidad de Concepción, con el que llegó a la final del Torneo Clausura 2007, que precisamente ganaron los albos.

Añadió que “Ortiz se ajusta a las condiciones de Colo Colo. Es joven, no me parece mal”. Habrá que ver en qué termina la búsqueda del reemplazante de Almirón, que se ha dilatado hasta parecer eterna. El tiempo dirá. Y no será mucho más…

Publicidad

Publicidad