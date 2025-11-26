Colo Colo se metió en zona de la Copa Sudamericana con goleada por 4-1 ante La Calera, aprovechando la caída de Cobresal ante Deportes Iquique. Y restando dos fechas para el final, albos y mineros protagonizarán un duelo de seis puntos por el boleto internacional.

El Cacique llega mejor parado y con la confianza del triunfo, sin embargo el mismo Marcelo Barticciotto pone paños fríos y llama al equipo dirigido por Fernando Ortiz a tener los pies sobre la tierra para no confiarse.

“Yo creo que Colo Colo es un equipo que juega bien por momentos, pero dentro de un mismo partido tiene irregularidades”, dijo Barti en ESPN.

El ídolo albo agregó que “los primeros 30 minutos de Colo Colo fueron muy buenos y sin dudas jugó bien, pero hay que poner en la balanza el rival: Unión La Calera hizo muy poco”.

Barti le recomienda a Colo Colo no confiarse contra Cobresal: “La Calera hizo muy poco”.

Respecto al próximo rival y duelo directo por el último boleto de la Liga de Primera a la Sudamericana, Barticciotto sentencia que “hay que ver cómo Cobresal se levanta del mazazo que recibió. Perdió con el colista y no es menor, tenía a Colo Colo a 4 puntos y ahora los alcanzó”.

Cabe recordar que Colo Colo es séptimo en la tabla con 44 puntos y +14 de diferencia de goles, mientras Cobresal es octavo, también con 44 y +2.

Colo Colo visita a Cobresal este viernes 28 de noviembre, desde las 18:30 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, por la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.