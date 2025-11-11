Esteban Pavez dejó la grande luego de asegurar que Universidad Católica es una institución más grande que Colo Colo. El capitán del Cacique lanzó una incendiaria declaración que ha generado un enorme debate entre históricos, al que este martes se sumó uno más: Marcelo Barticciotto.

“Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, pero el más grande de Chile es Colo Colo“, fueron las palabras que dio el volante al Sifup. Esto llevó a que esta tarde el 7 del pueblo sacara la voz para dar su opinión.

El ex delantero conoce de cerca a ambas instituciones, ya que así como hizo historia con el Cacique, fue parte del plantel de la UC en 1995. Es por ello que tiene parte importante que decir al respecto.

Marcelo Barticciotto le raya la cancha a Esteban Pavez por decir que Católica es más grande que Colo Colo

Uno que sabe lo que es jugar en Colo Colo y Universidad Católica es Marcelo Barticciotto. El 7 del pueblo protagonizó uno de los momentos más recordados de nuestro fútbol jugando por la UC ante el Cacique, por lo que entiende lo que es ponerse en la vereda del clásico rival.

Esteban Pavez ahora recibió la respuesta de Marcelo Barticciotto por decir que Católica es una institución más grande que Colo Colo. Foto: Photosport.

Este martes en las pantallas de ESPN el argentino se metió a la polémica que provocó Esteban Pavez, dándole razones para decir lo que dijo. “Yo creo que Católica es una institución modelo, que trabaja bien y que, en definitiva, es un ejemplo para los demás clubes“.

Aunque tras ello, Marcelo Barticciotto explicaría lo que debería considerarse para ser el más grande. “Pero me parece que la institución más grande tiene que ser la que está 1. La gente de la U dirá que es la U, la de Colo Colo que…“, alcanzó a señalar antes de ser interrumpido.

Consultado por si Universidad Católica es mayor que el Cacique a nivel de institución, fue categórico. “Mi pensamiento es que la institución más grande del país es Colo Colo. Para mí es la mejor“.

La discusión ha sacado a la mesa una serie de posturas que hacen pensar en lo que se necesita para ser considerado un grande. Lo único cierto es que ambos clubes han sido protagonistas en los últimos años tanto a nivel local como internacional.

El debate que provocó Esteban Pavez entre Colo Colo y Universidad Católica sigue dando que hablar. El capitán incendió a un Cacique que estaba enfocado solo en pelear por un cupo a Copa Libertadores y que no necesita este tipo de polémicas.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Así marcha Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

