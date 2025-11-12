El mal comportamiento de algunos hinchas es un tema a solucionar en el fútbol chileno. Lamentablemente la falta de control en algunas ocasiones ha sobrepasado varios límites, algo que ha quedado marcado en este último tiempo.

Por lo mismo es que se agradecen ciertas medidas para darle algo de control a este asunto. Así lo entendieron en Huachipato, donde a través de sus redes sociales confirmaron las severas sanciones que tendrán un grupo de hinchas por su mal comportamiento en el duelo ante la U del pasado 2 de noviembre.

El asunto no hay que tomarlo a la ligera, ya que la dirigencia del cuadro acerero después de identificar a los sujetos aplicó sanciones que van desde los diez hasta los 14 años de prohibición de ingreso a los estadios.

El duro castigo contra un grupo de hinchas acereros en el fútbol chileno

Por medio de sus canales los siderúrgicos señalaron que “tras el partido se identificaron a seis personas que incurrieron en conductas sujetas a sanción y se procedió a aplicarles el Derecho de Admisión”.

Los castigos que arriesgas los hinchas identificados por Huachipato van de diez a 14 años sin ingresar al estadio. | Foto: Photosport.

“Los casos fueron detectados oportunamente gracias a los sistemas de seguridad y control implementados por el club”, agregaron en Huachipato.

Para cerrar, declararon que “reiteramos a los hinchas y a la comunidad en general, la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento en el interior y exterior del recinto deportivo”.

Fueron en total seis hinchas los sancionados, todos por el uso indebido de fuegos artificiales. Además, uno de ellos fue castigado por ingreso en un lugar no habilitado y vulneración del derecho de admisión.

El próximo partido de Huachipato

Los acereros volverán a la acción ante Ñublense el lunes 24 de noviembre desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Arenas. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

