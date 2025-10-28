Universidad Católica no solo celebró un nuevo triunfo en el Clásico Universitario ante la Universidad de Chile, el primero logrado en el Claro Arena, esta victoria también les significa un paso crucial para quedarse con el cupo de Chile 2 y así poder jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, mientras la alegría cruzada se mantiene esta semana, otras áreas del renovado reducto deportivo seguían activas tras el duelo del domingo. En concreto, el sistema de control y monitoreo del nuevo estadio de la UC, el cual identificó a cinco asistentes que incurrieron en conductas sujetas a sanción y que la institución dio a conocer en las últimas horas.

Cruzados sanciona a 5 asistentes al Clásico Universitario:

A través de sus redes sociales, Cruzados, la sociedad anónima que administra al club deportivo de la Universidad Católica, dio a conocer el uso de Derecho de Admisión para cinco asistentes a este duelo, algunas por situaciones menores como “mal uso de acreditación” y otras más importantes como “intento de agresión a jugadores” o “lanzar objetos al interior del campo de juego”. Las sanciones dadas a conocer por el club parten desde los 4 años y se extienden hasta los 6 años de prohibición de ingresar.

ver también Confirman la peor noticia para Cristián Cuevas en Católica: se pierde el resto de la temporada

La publicación del elenco cruzado concluye con un nuevo mensaje para los hinchas, donde señala lo siguiente:

“Reiteramos a nuestros hinchas la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento que nos permita cuidar la localía y que no exponga a nuestros seguidores a castigos de este tipo”, tras ello, detalló los cinco casos y sus respectivos castigos, estos son:

Iniciales: T.A.M.P. Rut: 22.352.xxx-x Conducta Tipificada: Lanzar objetos al interior del campo de juego. Sanción: 6 años

Iniciales: G.A.R.G. Rut:19.969.xxx-x Conducta Tipificada: Intento de agresión a jugadores. Sanción: 6 años

Iniciales: V.A.F.F. Rut: 22.490.xxx-x Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación. Sanción: 4 años

Iniciales: G.A.F.R. Rut: 23.347.xxx-x Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación. Sanción: 4 años

Iniciales: B.I.G.V. Rut:22.148.xxx-x Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación. Sanción: 4 años



Publicidad