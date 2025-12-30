Universidad Católica va con todo el 2026 donde competirá por Copa Libertadores y para reforzar la escuadra, el cuadro Cruzado tiene en carpeta a distintas figuras entre ellas el extremo chileno Michael Fuentes Vadulli.

El Deportivo reveló recientemente que en el radar de Católica estaba el jugador de 27 años, que disputó la última temporada en Audax Italiano, equipo que logró la clasificación a la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

¿Llegará Fuentes Vadulli a la UC?

Ante esto, Punto Cruzado entregó nuevos detalles sobre la posible incorporación del jugador para la próxima temporada, señalando que se comunicaron con fuentes dentro del club, quienes le señalaron que el jugador estaba en carpeta desde hace varios meses.

“Aunque aclaran que es uno de los tantos nombres que se barajan y trabaja el equipo de scouting”.

En la misma línea, añaden que su vínculo con el conjunto de La Florida sigue vigente, por lo que de intentarlo, no sería una negociación sencilla.

Michael Fuentes Vadulli está en el radar de la UC /Photosport

“Aunque si es un nombre que interesa, actualmente tiene contrato vigente con Audax Italiano hasta fines del próximo año, por lo mismo, no asoma como una negociación fácil, de todas maneras, remarcan que no han existido conversaciones ni novedades en los últimos días”.

En la última temporada el jugador disputó 23 partidos en el Campeonato Nacional, convirtiendo en 5 ocasiones y dando dos asistencias.

La carrera de Michael Fuentes Vadulli

El jugador comenzó su carrera el 2018 en Deportes Iquique, para luego pasar por Palestino y Audax Italiano, club con el que tiene contrato vigente.