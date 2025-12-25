Es tendencia:
Universidad de Chile

Revelan la razón por la que U de Chile descartó a Ariel Holan: Involucra a Católica

Aserguran que hubo contacto directo entre las dirigencias de Azul Azul y Cruzados por el entrenador argentino, tras lo cual, no siguió en carrera.

Por Alfonso Zúñiga

Ariel Holan no llegó a la U como técnico tras su pasado en Católica
Ya es un hecho que Francisco Meneghini va a ser el próximo entrenador en Universidad de Chile para la temporada 2026. Pero uno de los nombres que sonó con fuerza para ser opción fue el también argentino Ariel Holan.

Con un pasado más que exitoso en el fútbol nacional, luego de su estancia en Universidad Católica, el estratega se quedó sin equipo a finales de año, luego de renunciar a la banca de Rosario Central. Sonó con fuerza por varios días.

Sin embargo, finalmente la balanza se inclinó a favor de “Paqui”. Por lo mismo, en Radio Cooperativa revelaron la poderosa razón por la que la U decidió rechazar la opción de Holan. ¿Lo curioso? La misma involucra nada menos que a Los Cruzados.

La razón por la que U de Chile descartó firmar a Ariel Holan

“En medio de los primeros sondeos que hizo Azul Azul por Holan hubo un contacto directo con Cruzados para preguntar referencias por el argentino, quien fue campeón con la UC en 2020 y tuvo un irregular segundo paso entre 2022 y 2023″, señaló la emisora.

Lo que no esperaban en la U, siempre según este medio, es que “fueron ellos los que le bajaron el pulgar a Holan y las referencias que entregaron no fueron positivas, con argumentos suficientes para convencer a Universidad de Chile de descontinuar de inmediato las gestiones”.

Tras ellas, añade Cooperativa, es que se sentaron a conversar con Renato Paiva y Fabián Bustos, antes de la arremetida final de Meneghini, quien está a una firma de ser el nuevo entrenador azul.

Ariel Holan, ex DT de Católica, no llegó a firmar con Universidad de Chile (Photosport)

Los números del DT argentino en 2025

En su último año con Rosario Central, donde acabó como el equipo con mejor puntuación anual en el fútbol argentino, Ariel Holan registró un rendimiento del 65.59 por ciento, en base a 20 victorias, 13 empates y cuatro derrotas.

Así terminaron los azules en Liga de Primera

