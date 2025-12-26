El cierre de la jornada 18 de la Premier League tendrá como protagonistas a Chelsea y Aston Villa, en un enfrentamiento determinante para la parte alta de la clasificación.

El conjunto londinense se sitúa cuarto con 29 puntos, mientras que el equipo de Birmingham ocupa el tercer lugar con 36 unidades, a solo un punto del Arsenal y a tres del líder Manchester City.

¿Dónde Chelsea vs. Aston Villa en Premier League?

El enfrentamiento entre Chelsea vs. Aston Villa por la fecha 18 de la Premier League se juega este sábado 27 de diciembre a partir de las 14:30 horas de Chile en el histórico Stamford Bridge.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de la señal de ESPN y Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)