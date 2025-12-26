Un verdadero bombazo se conoció en las últimas horas en Conmebol, esto porque de acuerdo a la información que comparte el periodista colombiano, Carlos Antonio Vélez, un movimiento silencioso, pero cada vez más fuerte, comienza a tomar forma al interior del ente sudamericano y promete sacudir por completo el camino rumbo al Mundial de 2030.

Lo que hasta hace poco parecía una decisión tomada, hoy vuelve a estar sobre la mesa y es que a través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador dio a conocer una movida que podría beneficiar directamente a La Roja y que circularía entre dirigentes sudamericanos.

La movida secreta que podría cambiar el camino al Mundial 2030

El comunicador colombiano-hispano, señaló, “Una corriente mayoritaria de los componentes de CONMEBOL están empujando, y esperan que Perú nos les falle porque es a quien más le conviene,para que se mantengan los 6.5 cupos para el Mundial del 30, con Argentina, Uruguay y Paraguay incluidos en la disputa”, lo que provocaría un cambio importante de cara a la próxima eliminatoria.

Esto porque la idea que gana terreno es clara, no otorgar un cupo automático por disputar solo un partido , privilegio que actualmente está contemplado para los 3 países anfitriones de Sudamérica por los 100 años del Mundial. El comunicador añade que, para muchos dirigentes, la recompensa resulta excesiva.

En el caso de concretarse este escenario, las Eliminatorias Sudamericanas se disputaría tal como ocurrió en la edición recién pasada, es decir, con las diez selecciones compitiendo por los mismos cupos. El único beneficio para Argentina, Uruguay y Paraguay sería jugar el primer partido de su grupo como local, una vez asegurada su clasificación en cancha.

Por ahora, el tema sigue en desarrollo y con Perú como un actor clave en la votación. Mientras tanto, Chile mira el debate con atención, ya que cualquier cambio en el formato puede alterar de manera significativa el escenario rumbo a 2030.