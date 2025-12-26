Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Arsenal vs. Brighton: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Premier League

Este sábado continúa la fecha 18 de la Premier League.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Arsenal eliminó a Brighton de la EFL Cup.
© Shaun Botterill/Getty Images.Arsenal eliminó a Brighton de la EFL Cup.

El encuentro entre Arsenal y Brighton se disputa por la fecha 18 de la Premier League. El conjunto dirigido por Mikel Arteta buscará reafirmar su dominio y romper una tendencia histórica adversa.

Por su parte, Brighton marcha noveno en la clasificación y llega con una racha de cuatro encuentros sin triunfos en el certamen. A ello se suma un antecedente desfavorable frente al Arsenal, al que no ha logrado vencer en sus últimos cinco cruces.

¿Dónde Arsenal vs. Brighton: en Premier League?

El enfrentamiento entre Arsenal vs. Brighton por la fecha 18 de la Premier League se juega este sábado 27 de diciembre a partir de las 12:00 horas de Chile en el Emirates Stadium, Londres.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Pronósticos Arsenal vs Brighton: los Gunners ante la necesidad de ratificar el liderato

ver también

Pronósticos Arsenal vs Brighton: los Gunners ante la necesidad de ratificar el liderato

Lee también
Horario y dónde ver el partido de Arsenal vs Brighton
Premier League 2024

Horario y dónde ver el partido de Arsenal vs Brighton

Man. City emprende vuelo al título con goleada al Brighton
Internacional

Man. City emprende vuelo al título con goleada al Brighton

El “heredero” de Messi es desechado por todas partes
Internacional

El “heredero” de Messi es desechado por todas partes

Chelsea vs. Aston Villa: Hora y canal para ver Premier League
Internacional

Chelsea vs. Aston Villa: Hora y canal para ver Premier League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo