El encuentro entre Arsenal y Brighton se disputa por la fecha 18 de la Premier League. El conjunto dirigido por Mikel Arteta buscará reafirmar su dominio y romper una tendencia histórica adversa.
Por su parte, Brighton marcha noveno en la clasificación y llega con una racha de cuatro encuentros sin triunfos en el certamen. A ello se suma un antecedente desfavorable frente al Arsenal, al que no ha logrado vencer en sus últimos cinco cruces.
¿Dónde Arsenal vs. Brighton: en Premier League?
El enfrentamiento entre Arsenal vs. Brighton por la fecha 18 de la Premier League se juega este sábado 27 de diciembre a partir de las 12:00 horas de Chile en el Emirates Stadium, Londres.
El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.
Estos son los canales según tu cableoperador:
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 90 (HD)
