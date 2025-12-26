El encuentro entre Arsenal y Brighton se disputa por la fecha 18 de la Premier League. El conjunto dirigido por Mikel Arteta buscará reafirmar su dominio y romper una tendencia histórica adversa.

Por su parte, Brighton marcha noveno en la clasificación y llega con una racha de cuatro encuentros sin triunfos en el certamen. A ello se suma un antecedente desfavorable frente al Arsenal, al que no ha logrado vencer en sus últimos cinco cruces.

¿Dónde Arsenal vs. Brighton: en Premier League?

El enfrentamiento entre Arsenal vs. Brighton por la fecha 18 de la Premier League se juega este sábado 27 de diciembre a partir de las 12:00 horas de Chile en el Emirates Stadium, Londres.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)