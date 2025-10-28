Es tendencia:
Confirman la peor noticia para Cristián Cuevas en Católica: se pierde el resto de la temporada

Malas noticias tras el Clásico Universitario. Además de los suspendidos, crack cruzado no estará este fin de semana y debe operarse.

Por Nelson Martinez

Sufre la UC por sus bajas.
Mientras en cancha llevan una impecable racha de triunfos y no sueltan el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores, U Católica recibió una mala noticia respecto a sus jugadores.

Es que las suspensiones de jugadores como Fernando Zampedri y Gary Medel ya complican al equipo de Daniel Garnero para el duelo ante O’Higgins. Sumado a eso, las lesiones también hicieron lo suyo.

Durante el partido con U de Chile, una de sus figuras debió abandonar el campo de juego acusando dolencias musculares. Y no solo sería eso, ya que una grave lesión lo aqueja tras los exámenes médicos.

Sufre U Católica con las lesiones

Tras salir del Clásico Universitario a causa de una lesión, Cristián Cuevas recibió la peor noticia el día posterior al partido. Acusando problemas musculares, se dio a conocer que el Cimbi no jugará más este año.

Según informó el periodista Coke Hevia, en Radio Pauta, el jugador de U Católica se habría desgarrado, comprometiendo el tendón. Por eso, deberá ser operado y se estima un largo de tiempo de recuperación.

Ahí, cerca de tres meses estaría de baja el formado en O’Higgins, que este año ha sido de gran aporte por toda la banda zurda de la UC, anotando también goles importantes como a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Se espera ahora la oficialización y el parte médico final de la UC sobre el jugador. Además, los cruzados ya tenían a Fernando Zuqui como el otro jugador que se pierde el año por lesión, en la cuota negra de la impecable campaña del equipo.

