Árbitro del Clásico Universitario denuncia a Gary Medel y no a Lucas Assadi

El árbitro Juan Lara detalló la expulsión y otra falta del Pitbull en el Claro Arena, luego de pasar por alto lo de Assadi.

Por Cristián Fajardo C.

Gary Medel increpó a Juan Lara tras la expulsión.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTGary Medel increpó a Juan Lara tras la expulsión.

El árbitro Juan Lara entregó su informe del Clásico Universitario, donde Universidad Católica venció por 1-0 a Universidad de Chile, en un duelo disputado en el estadio Claro Arena.

Si bien el juez del compromiso no denunció los polémicos gestos y actos de Lucas Assadi, quien dependerá del Tribunal de Disciplina para ver duras sanciones, sí describió la situación con Gary Medel.

En una primera instancia Juan Lara detalló el motivo de la expulsión del volante de la UC en el minuto 53 del partido, tras una dura infracción en contra de Lucas Di Yorio.

Pero no fue sólo eso, después lo denunció por volver a la cancha en las celebraciones, donde incluso apuntó en que algunos ingresaron con niños a la zona de juego.

Gary Medel volvió a la cancha a festejar el triunfo del Clásico Universitario. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Grave denuncia? Esto dice el informe del Clásico Universitario por Lucas Assadi

¿Qué dice de Gary Medel el informe del árbitro?

Juan Lara sigue jugando el Clásico Universitario, donde ahora se verá en el Tribunal de Disciplina los castigos que pueden venir para varios jugadores, como el caso de Gary Medel.

“Ser culpable de juego brusco grave; Realiza una entrada con uso de fuerza excesiva, golpeando con la planta del pie el talón de su adversario, produciendo una torsión del tobillo, poniendo en peligro su integridad física”, explicó por la expulsión.

Pero no fue todo, porque siguió con el referente de la UC: “Una vez finalizado el partido ingresa al terreno de juego y zona de exclusión el jugador Nº17 de Universidad Católica Sr. Gary Medel que fue expulsado en el transcurso del partido”

“También en el equipo local luego del pitazo final ingresan al terreno de juego una decena de jugadores no citados, vestidos de civil sin existir autorización para ello. Adicionalmente ingresan a la zona de exclusión una serie de menores de edad entre los cuales se pueden identificar a niños y niñas que son acompañados por los jugadores Zampedri, Cuevas, Ampuero y Canales, todos de Universidad Católica. Cabe consignar que no había autorización de ingreso a zona de exclusión para ellos”, detalló.

