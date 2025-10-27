Universidad de Chile vivió un complejo escenario en el Clásico Universitario, donde perdió por un marcador de 1-0 ante Universidad Católica, en un duelo disputado en el nuevo estadio Claro Arena.

Los azules se han visto afectados tras el partido, más allá de las lesiones, por acusaciones de graves actos realizados dentro de la cancha por el volante Lucas Assadi.

En ese sentido, se han visto imágenes realizando gestos a los hinchas de la UC, además de lanzando un escupo con su rabia tras la derrota, algo que pude traer complicados castigos.

Pero hay un hecho que no ha sido considerado en esta teleserie, que tiene que ver con el informe del árbitro Juan Lara, donde confirman que no denunció al jugador de la U en su informe.

Lucas Assadi se retiró lesionado del Clásico Universitario. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Assadi no fue denunciado por el árbitro Juan Lara en el Clásico Universitario

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes especifican sobre la situación de Lucas Assadi en Universidad de Chile, con una de las grandes polémicas que dejó el Clásico Universitario.

“El árbitro del partido entre U de Chile y la UC, Juan Lara, no especificó los polémicos actos de Lucas Assadi en el informe del partido”, explican, en un documento que fue entregado.

“El juez del compromiso ya entregó los detalles de lo que presenció en el encuentro en el Claro Arena, por lo que no será denunciado por el árbitro central ante el Tribunal”, detallan.

Si bien las imágenes dan la vuelta y son viralizadas en las redes sociales, restará ver qué opción asume el Tribunal de Disciplina, de manera de pedir una revisión por los hechos.

