La Selección Chilena tiene claro su próximo desafío: enfrentar a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la segunda fecha de la Liga de Naciones, torneo que otorga cupos para el próximo Mundial en Brasil.

La Roja intentará mejorar tras el desempeño ante Venezuela, con un empate sin goles, y buscará sumar su primer triunfo en el certamen frente a una escuadra boliviana que viene de caer 4-0 ante Ecuador.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs. Bolivia? Transmisión mundial

Chile vs. Bolivia se enfrentan este martes 28 de octubre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Fanatiz transmitirá en su canal de Youtube y de manera gratuita el debut de La Roja Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26. La novedad es que Podrás seguir los partidos de Chile en cualquier parte del mundo, para apoyar a la selección en su camino mundialista.

Recuerda que también, los partidos de La Roja Femenina irán en vivo de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o Pluto TV.

¿Cómo se juega la Liga de Naciones Femenina?

El formato del torneo será de todos contra todos en una sola ronda, con partidos fijados en sedes previamente establecidas y cada equipo participante disputará un total de ocho partidos, dividiendo sus presentaciones entre cuatro en condición de local y cuatro como visitante.

Al finalizar esta fase, las dos selecciones mejor ubicadas en la tabla avanzarán directamente al Mundial de 2027. Por su parte, los combinados que terminen en el tercer y cuarto lugar accederán al Torneo de Repesca Intercontinental, donde tendrán una segunda oportunidad para clasificar. Las selecciones restantes quedarán fuera de la competencia y sin opciones de llegar a la cita mundialista.