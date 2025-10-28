Todavía quedan esquirlas del Clásico Universitario 201 que la UC le ganó a Universidad de Chile en el Claro Arena, sobre todo tras algunas cuestionables actitudes del jugador Lucas Assadi en el Claro Arena el pasado domingo.

Y es que más allá de la lesión que sufrió el jugador azul, la que lo dejará por varios partidos al margen, los dardos apuntan hacia su figura por el escupitajo y los gestos que hizo una vez que abandonó el partido promediando el segundo tiempo.

Por lo mismo, era de esperar que el volante de la U estuviese expuesto a una citación al Tribunal de Disciplina, siempre y cuando así lo haya estimado el árbitro Juan Lara en su informe. Para sorpresa de varios, eso finalmente no ocurrió.

Sin embargo, esto no quiere decir que se haya salvado de alguna sanción, ya que Universidad Católica tomará cartas en el asunto luego que Lara lo dejara pasar por alto en su informe.

Universidad Católica llevará al tribunal a Lucas Assadi

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, la dirigencia de la UC no se quedará de brazos cruzados y denunciarán el escupitajo de Lucas Assadi ante la Comisión de Árbitros y el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Así las cosas, la orgánica, que se reúne este mismo martes en Quilín 5635, podría eventualmente citar al volante para analizar la situación e incluso dictar una sanción.

Lucas Assadi arriesga una dura sanción tras su escupitajo en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que el Código de Procedimientos de la ANFP apunta en su artículo 63. E que el “escupir a un rival o a otras personas” implica una suspensión entre seis a quince partidos. Así las cosas, el volante podría afrontar una durísima sanción.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

Los azules volverán a la cancha por el torneo local este domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas para enfrentar a Huachipato en el CAP.

