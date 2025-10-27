Siguen los coletazos por el clásico universitario disputado en el Claro Arena. Universidad Católica superó por la cuenta mínima a la U de Chile y se mete en la lucha por el Chile 2 y el puesto en la Copa Libertadores. Sin embargo, el final del encuentro dejó más de un damnificado en el Romántico Viajero.

Esto tiene relación con Lucas Assadi que sufrió una molestia muscular y ahora es duda para el jueves. Es que el partido del ninja azul terminó de la peor forma. Tras ingresar en el complemento, solo estuvo 23 minutos en cancha y ahora está entre algodones para la revancha ante Lanús por Copa Sudamericana.

Pero la jornada no finalizó ahí para Assadi. Es que tras el pitazo final protagonizó diversos altercados con la parcialidad local. A través de redes sociales se registraron diversos videos donde increpa y escupe a un grupo de hinchas. Luego hace gestos de sentir frío en su llegada a camarines, lo que también fue dedicado a fanáticos que no hicieron más que insultarlo.

¿Se salva Lucas Assadi de sanciones?

El tema es que lo realizado por Lucas Assadi no apareció en el informe arbitral. Lo que de inmediato generó el enojo de los hinchas de Universidad Católica que quieren las penas del infierno para el volante creativo. Incluso se estimó que serían hasta 15 fechas de castigo por su conducta antideportiva.

Sin embargo, este episodio no es nuevo en el fútbol chileno, y ya se registró justamente en Colo Colo. En Radio Cooperativa detallaron que está situación es similar a la ocurrida por Javier Correa. Tras el último superclásico en el Monumental, el delantero realizó varios gestos contra los jugadores de la U por el triunfo 1-0.

Sin embargo, ninguno fue captado por las cámaras de TNT Sports que son los encargados de la transmisión oficial. Solo aparecieron en redes sociales. Por lo que no pueden ser sumados como parte de las pruebas.

En consideración a lo expuesto, Assadi podría zafar y volvería a jugar dependiendo de la magnitud de su lesión. Lo único que resta conocer es si el Tribunal de Disciplina actuará de oficio ante este caso del “ninja” azul.

