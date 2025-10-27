La lesión de Lucas Assadi llega en el peor momento para la U de Chile. En la derrota ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario, el Romántico Viajero lamentó la baja de su 10 por una molestia que de inmediato encendió alarmas y ahora da una pésima noticia.

La gran figura azul ingresó desde el banquillo pero pudo estar apenas un par de minutos dentro de la cancha. Un dolor en su pierna anticipaba un problema importante y más considerando que esta semana se jugará el paso a la final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

El jugador se sometió a exámenes médicos en las últimas horas pero se desconocían los detalles de su caso. Eso hasta la tarde de este lunes, donde revelaron que la lesión lo tendrá lejos de las canchas por algunas semanas.

Lucas Assadi, desgarrado y fuera de la U para Copa Sudamericana

Lamentablemente para la U, Lucas Assadi será la gran baja que tendrá para enfrentar a Lanús. El 10 quedó descartado para la vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana debido a un grave problema físico.

Lucas Assadi se lesionó en el Clásico Universitario y será baja en la U por algunas semanas. Foto: Photosport.

Fue el periodista Felipe Labbé quien en la última edición de Sportscenter de ESPN detalló el diagnóstico tras los exámenes médicos. “Es un desgarro fibrilar en el muslo derecho que lo dejaría al margen durante tres semanas“.

Esta situación deja a la U sin Lucas Assadi para la vuelta con Lanús en Copa Sudamericana, pero no es el único. Y es que además del 10, en el Bulla estaban a la espera de los resultados de otras dos figuras.

El primero es Matías Sepúlveda, quien se resintió en la ida con el Granate y no estuvo ni en la banca ante la UC. “Arrastra su tercer desgarro en tres meses y de la misma forma se perdería el duelo con Lanús“, explicó el reportero azul.

Finalmente está el caso de Felipe Salomoni, el reemplazante natural del Tucu, que no fue citado para el Clásico Universitario. “Fue una decisión técnica y médica porque venía con algunas molestias. Por eso lo dejaron al margen“, cerró.

De esta forma, la U tendrá que encontrarle reemplazantes a Matías Sepúlveda y Lucas Assadi. Este último será la baja más sensible para el duelo con Lanús, donde está en juego un lugar en la gran final de Copa Sudamericana.

¿Cuáles son los números de Lucas Assadi esta temporada?

Previo a su lesión, Lucas Assadi logró disputar 30 partidos oficiales en total con la U en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 11 goles y 6 asistencias en los 1.728 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Ya sin Lucas Assadi, la U tendrá que encontrar un reemplazante para desafiar a Lanús. La vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana está programada para este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas.

