La U de Chile tuvo un Clásico Universitario para el olvido y que, para colmo, le deja una sensible baja. Lucas Assadi no pudo terminar el partido pese a ingresar desde el banquillo y está prácticamente descartado para la semifinal de Copa Sudamericana.

Si bien Gustavo Álvarez le dio descanso, el quedar con un hombre más lo llevó a mandar al 10 a la cancha. Lo que nadie esperaba era que en un par de minutos sintiera una molestia que lo obligó a salir de la cancha y encendió todas las alarmas pensando en la vuelta con Lanús.

La baja del delantero duele y mucho en el elenco estudiantil. Y es que más allá de lo que aporta en la cancha, se quedan sin su goleador en el torneo continental justo cuando más lo necesitan.

La importancia de Lucas Assadi que asusta a la U para la Copa Sudamericana

Después de haber ingresado desde el banquillo, Lucas Assadi no pudo terminar el Clásico Universitario debido a una molestia. En la U se encendió la alarma de inmediato ya que esta semana definen el paso a la final de Copa Sudamericana ante Lanús, por lo que su baja es un golpe casi letal.

Lucas Assadi se lesionó en el Clásico Universitario y la U lo pierde para Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Después de haber quedado afuera de la Copa Libertadores, el Romántico Viajero ha sido quizás el equipo más regular del otro certamen continental. Mérito de ello es el aporte que ha tenido el 10 no sólo en el armado del juego, sino que también en las redes.

En los siete partidos que ha disputado la U en la Copa Sudamericana, Lucas Assadi se ha hecho presente con cinco goles. Dos a Guaraní, dos a Independiente y uno a Alianza Lima son el saldo del canterano azul en lo que va de torneo.

Ahora, sin el 10, el Bulla tendrá que buscar una solución para este problema. De los delanteros, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra han aportado apenas con un gol cada uno, mientras que Leandro Fernández y Rodrigo Contreras no suman ninguno en la competición.

Quedará esperar para ver cómo es que Gustavo Álvarez trata de cubrir la ausencia de su principal estrella. Nombres tiene, pero el impacto del canterano azul en el equipo es demasiado importante como para igualarlo.

Lucas Assadi está a la espera de los resultados de los exámenes médicos para saber cuánto tiempo estará sin jugar en la U. El Bulla lamenta la baja del 10 que los había llevado a soñar con una segunda estrella internacional.

¿Cuáles son los números de Lucas Assadi esta temporada en la U?

Con su actuación ante la UC, Lucas Assadi llegó a los 30 partidos oficiales en total disputados con la U en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 11 goles y 6 asistencias en los 1.728 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Lanús en Copa Sudamericana?

A la espera del diagnóstico de la lesión de Lucas Assadi, la U da vuelta la página y entrena con la mira puesta en Lanús. La vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana está programada para este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas.

