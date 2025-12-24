Gustavo Álvarez dejó en el pasado su paso por Universidad de Chile, donde estuvo por dos temporadas al mando del cuadro azul, por lo que llegó la hora de hacer un análisis.

Uno de los puntos más favorables, que explotó en la segunda parte de la presente temporada, fue el rendimiento de Lucas Assadi, quien mostró su mejor fútbol dentro de la cancha.

Algo donde el técnico infla el pecho, porque asegura que poco a poco le dieron la confianza esperando su maduración, en un proceso que fue llevado adelante de la mejor manera.

Por lo mismo, pese a que se lesionó tras el Clásico Universitario, cree que seguirá en ascenso, tenienendo en cuenta su gran nivel, por lo que es una de las perlitas que consiguió en la U.

Lucas Assadi pasó de no ser citado a ser la gran figura de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cómo fue el cambio de Lucas Assadi en la U? Gustavo Álvarez responde

Fue en una entrevista con TNT Sports, donde Gustavo Álvarez abrió su corazón para analizar su paso por Universidad de Chile, donde se bordó una estrella con el trabajo con Lucas Assadi.

“Tanto con Lucas como con otros jugadores tuvimos un ida y vuelta favorable, jueguen más o menos. Nos preocupamos de entrenar en detalles para mejorarlos y convencerlos. No sé si recuerdan que en una conferencia respondí con Lucas y lo contextualizo con la clase 2004 que había jugado en el primer nivel con más de 100 partidos en primera. Había cuatro jugadores, entre ellos Garnacho, Savinho y Lucas era el quinto”, explicó.

“Tenía esa cantidad de partidos. Con intermitencias y muchas cualidades. Lo que te muestra es tan bueno que cuando se complete lo va a afianzar, era cuestión de tiempo y de madurez, que son cosas que van de la mano”, detalló.

En ese sentido, dejó en claro que Assadi avanzó paso a paso en la U hasta encontrar su momento, donde se ganó la titularidad y no la soltó hasta salir lesionado.

“Es un proceso biológico del jugador, lo empezamos a ver promediando la temporada, se ganó su espacio con buenos rendimientos. Yo empecé a hablar que los jugadores se la dan minutos y con rendimiento suma o multiplica y Lucas multiplicó. Fueron 8 minutos con Unión Española y terminando de consolidándose mental y deportivamente como jugador de primer nivel”, finalizó.