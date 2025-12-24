Gustavo Álvarez se despidió de su paso por Universidad de Chile, donde ahora comienza a mirar el futuro en su carrera como entrenador buscando un nuevo trabajo en el mercado de fichajes.

En ese sentido, luego de firmar un acuerdo de salida de la U, aseguró que sigue de vacaciones en Argentina con su familia, en un proceso de descanso a la espera de un nuevo proyecto deportivo.

Fue en entrevista con TNT Sports, que el entrenador trasandino dejó en claro los rumores que lo han acercado a la selección de Perú y también a la selección chilena, con un llamado a la calma.

Por lo mismo, fue claro en decir que, por ahora, no tiene oferta ni acuerdo con ningún equipo para continuar su trabajo, por lo que le queda seguir esperando en familia.

Gustavo Álvarez rompió el silencio en TNT Sports.

ver también Gustavo Álvarez cuenta su versión en la U: “Pude irme cero pesos, pero no es mi forma de actuar”

Gustavo Álvarez: “No tengo oferta de trabajo”

Fue en conversación con Manuel De Tezanos en TNT Sports, que Gustavo Álvarez contó detalles de su situación, dejando en el pasado su trabajo en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“No, no tengo ninguna oferta de trabajo. Hay que ser cuidadoso, el fútbol es dinámico, mañana puedo tener una oferta y si cuadra aceptarla. Siempre me manejé respetando los contratos y los procesos. He dirigido toda clase de equipos y gracias a Dios siempre fui cumpliendo los objetivos en los clubes proporcional a buenas campañas”, explicó.

“En medio de esos aparecieron ofertas y nunca acepté. Cuando luchaba el torneo con Huachipato, faltando siete partidos, tuve una oferta de un grande de Sudamérica y la desestimé”, profundizó.

Por lo mismo, quiso dejar en claro, que, más allá de que se hable de Perú o Chile, además de otros equipos, no tuvo nada que ver con lo que pasó al final con la U en su trabajo.

Publicidad

Publicidad

“Son dos cosas diferentes, la propuestas de trabajo con mi salida de la U no tienen nada que ver. Era un proceso desgastado, lo mejor era un cambio, lo planteo de esa forma pensando en el presente sin conveniencia en el futuro. Se termina el año la U tiene opción de cambios y yo de descansar“, finalizó.