La crisis económica tocó la puerta del estadio Monumental. Colo Colo está con serios problemas financieros, lo que quedó graficado en el pobre mercado de fichajes que está realizando para la temporada 2026.

Blanco y Negro se quedó sin recursos tras el despilfarro económico que realizó en 2025, y como los resultados deportivos fueron malos, no tiene margen para hacer grandes incorporaciones.

El método que usó la concesionaria para contratar nuevos jugadores fue fichar a futbolistas libres o mediante cesiones. Así llegaron Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

Presidente de Vélez revela la pobre oferta de Colo Colo por Diego Valdés

Colo Colo intentó realizar un fichaje de lujo y buscó al volante ofensivo chileno de Vélez Sarsfield Diego Valdés, sin embargo, la propuesta alba dejó mucho que desear.

El presidente del Fortín, Fabián Berlanga, conversó con La Tercera y dio a conocer que la propuesta del Cacique fue de una pobreza franciscana increíble.

“Diego Valdés no se mueve de Vélez Sarsfield, se lo aseguro. Al menos por ahora. La oferta por el jugador chileno fue algo irrisorio para nuestro club, menos dimos pie para analizarla“, dijo el dirigente argentino.

“Era un préstamo y una opción de compra que, de ninguna manera, cumplía con nuestras exigencias. Valdés tiene tres años más de contrato con nosotros y se queda”, cerró.

Colo Colo se las tiene que arreglar con el plantel que tiene para disputar la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.