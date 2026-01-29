El debut oficial de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 se acerca, ya que este sábado visita a Deportes Limache desde las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El cuadro albo inicia el torneo con muchas dudas, debido a que el mercado de fichajes que realizó Blanco y Negro fue pobre, puesto que se despotenció y no cubrió las plazas exigidas por Fernando Ortiz.

Además, el DT del Cacique está muy cuestionado por el mal cierre de temporada en 2025 y porque nunca le pudo dar un sello al equipo.

Marcelo Ramírez cuestiona a Fernando Ortiz en Colo Colo

El cometido de Tano Ortiz es criticado por el ex arquero de Colo Colo Marcelo Ramírez, quien señaló en TNT Sports que por algo los dirigentes de Blanco y Negro no le trajeron los refuerzos que solicitó.

“El peso de Ortiz está en cuestionamiento. No quedó con el peso suficiente por lo del año pasado, ahora pidió un arquero en diciembre y a tres días del primer partido seguían llamando arqueros”, comentó de entrada el Ramo.

“Si el entrenador tiene peso, están convencidos, lo pide y dicen que es porque lo necesita. Si buscaban en diciembre, habían arqueros, el Nacho González, Zanahoria Pérez, eran más accesibles. Lamentablemente, Colo Colo actúa como equipo chico, llega cualquier oferta por un jugador y se va. Se han ido referentes importantes. En un equipo grande no puede pasar que te saquen jugadores”, agregó.

Fernando Ortiz sigue recibiendo críticas. Foto: Colo Colo

Luego, arremetió contra el DT argentino: “algo pasa con la gestión del entrenador, no convencer a los jugadores de creer en un proyecto nuevo. No creyeron, por algo se quieren ir. No los convenció. Algo hay”.

“Pavez da a entender que hay algo serio ahí. Si no respeta ni valora a sus ídolos y referentes… puso la cara por sus compañeros que se borraron, cuando llegó la dura, muchos se callaron y él digno y firme. Cuando no valoras a estos personajes que aman a su club, que son dignos del máximo respeto, es para preocuparse. Es grave”, cerró Marcelo Ramírez.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.