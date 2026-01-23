Es tendencia:
Fútbol chileno

“Se lo ganó en cancha”: Marcelo Ramírez recuerda sus inicios y pide a Gabriel Maureira titular en Colo Colo

El histórico portero albo le puso fichas al canterano que debutó ante Peñarol, mientras Aníbal Mosa quiere buscar otro meta.

Por Nelson Martinez

Marcelo Ramírez alzó la voz por el arco albo.
Colo Colo venció a Peñarol por penales y uno que destacó en los pocos minutos que estuvo en cancha fue Gabriel Maureira. El joven portero de 18 años ingresó en el final y después tapó tiros claves en la definición desde los 12 pasos.

Y uno que le puso fichas fue Marcelo Ramírez, icónico portero albo en los años 90, quien ahora las oficia en el programa Todos Somos Técnicos. Bajo la señal de TNT Sports, el Rambo se la jugó para darle la oportunidad al canterano.

“A mí me gustó mucho (Maureira), pero necesitas de la confianza del entrenador así como tu o yo”, le dijo Ramírez a Johnny Herrera, su compañero en el panel. Tras eso, puso su caso como ejemplo al explicar su deseo para los guantes albos.

Marcelo Ramírez y su “sucesor” en Colo Colo

Gabriel Maureira sumó bonos para pelear el puesto de Fernando de Paul, mientras parte del directorio de ByN piensa contratar otro portero. Marcelo Ramírez recordó sus inicios para apostar por el joven meta albo.

“Los arqueros jóvenes están, nosotros no vemos el día a día. En mi caso cuando llega Arturo Salah y llego como segundo arquero, yo tenía 20 años, cuando me tocó jugar lo hice bien”, aseguró.

Por eso, para el Rambo el joven proyecto albo merece su oportunidad, considerando que Eduardo Villanueva partiría a préstamo. Ramírez aseguró que ante Peñarol, “Maureira hizo un muy buen partido”.

“Entrar al minuto 70, de visita y ganando tu equipo, mostró mucha personalidad, hizo una muy buena tapada. Villanueva no tuvo el acierto que tuvo Maureira, Maureira se lo ganó en cancha“, cerró.

