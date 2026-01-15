Leyenda alba destruye a Blanco y Negro: “Todos se preparan y Colo Colo no”

Colo Colo sigue trabajando en el mercado de fichajes. Ya sumó los refuerzos de Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y va en buen camino para que Maximiliano Romero se convierta en su nuevo delantero.

Sin embargo, muchos no están contentos con el trabajo de Blanco y Negro hasta ahora. Rambo Ramírez es uno de ellos. “Colo Colo está para otras cosas, no puede estar en esta posición”, dijo a Bolavip.

“Yo entiendo que el año pasado se apostó y las cosas no resultaron, pero bueno, es parte de los equipos grandes. Y en los equipos grandes la apuesta tiene que ser siempre“, reprochó.

El exportero explicó que “eso es lo que uno espera de la sociedad anónima, sobre todo cuando representan un equipo tan importante, con una hinchada tan importante“.

Rambo Ramírez se lanza contra Blanco y Negro

“Estar con este tipo de pequeñeces, que no sabemos qué vamos a tener, que el nueve, que todo va lento, la verdad que me preocupa. Me preocupa muchísimo”, complementó Rambo Ramírez.

“Además, veo que la U se está potenciando muy bien, que Católica se está potenciando muy bien, que finalmente Coquimbo no se desmanteló tanto como en algún momento se pensó, entonces todos armándose y preparándose, y Colo Colo no”, lamentó.

“Hay que traer uno o dos nueves más. Este club no puede estar con esta mezquindad y siendo el patito feo, no, Colo Colo tiene que repetir su historia y en eso la hincha le exige a su directiva”, cerró.