Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Leyenda alba destruye a Blanco y Negro: “Todos se preparan y Colo Colo no”

Marcelo Ramírez no está convencido con el mercado de fichajes de Colo Colo. Rambo fue durísimo con el trabajo de Blanco y Negro.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Rambo Ramírez no está convencido con el plantel 2026
© Colo ColoRambo Ramírez no está convencido con el plantel 2026

Colo Colo sigue trabajando en el mercado de fichajes. Ya sumó los refuerzos de Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y va en buen camino para que Maximiliano Romero se convierta en su nuevo delantero.

Sin embargo, muchos no están contentos con el trabajo de Blanco y Negro hasta ahora. Rambo Ramírez es uno de ellos. “Colo Colo está para otras cosas, no puede estar en esta posición”, dijo a Bolavip.

“Yo entiendo que el año pasado se apostó y las cosas no resultaron, pero bueno, es parte de los equipos grandes. Y en los equipos grandes la apuesta tiene que ser siempre“, reprochó.

El exportero explicó que “eso es lo que uno espera de la sociedad anónima, sobre todo cuando representan un equipo tan importante, con una hinchada tan importante“.

Rambo Ramírez se manifestó sobre el mercado albo | Photosport

Rambo Ramírez se manifestó sobre el mercado albo | Photosport

¿Va a llegar un arquero? En Colo Colo responden la gran duda del mercado de fichajes

ver también

¿Va a llegar un arquero? En Colo Colo responden la gran duda del mercado de fichajes

Rambo Ramírez se lanza contra Blanco y Negro

“Estar con este tipo de pequeñeces, que no sabemos qué vamos a tener, que el nueve, que todo va lento, la verdad que me preocupa. Me preocupa muchísimo”, complementó Rambo Ramírez.

Publicidad

Además, veo que la U se está potenciando muy bien, que Católica se está potenciando muy bien, que finalmente Coquimbo no se desmanteló tanto como en algún momento se pensó, entonces todos armándose y preparándose, y Colo Colo no”, lamentó.

“Hay que traer uno o dos nueves más. Este club no puede estar con esta mezquindad y siendo el patito feo, no, Colo Colo tiene que repetir su historia y en eso la hincha le exige a su directiva”, cerró.

Lee también
"Fue el mejor del año": Rambo Ramírez exige a este arquero en Colo Colo
Colo Colo

"Fue el mejor del año": Rambo Ramírez exige a este arquero en Colo Colo

En Colo Colo zanjan el futuro de Cortés: “Lo más sano es que…”
Colo Colo

En Colo Colo zanjan el futuro de Cortés: “Lo más sano es que…”

¡Sorpresa! El Rambo postula a arquero de la B para llegar a Colo Colo
Colo Colo

¡Sorpresa! El Rambo postula a arquero de la B para llegar a Colo Colo

Johnny Herrera borra el pasado en Colo Colo de Lucero
U de Chile

Johnny Herrera borra el pasado en Colo Colo de Lucero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo