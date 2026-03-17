Muchos piensan únicamente en Diego Armando Maradona cuando piensan en una figura mítica del fútbol argentino. Sin embargo, desde el otro lado de la Cordillera tienen en el Panteón a Carlos Bilardo, ex futbolista y ex entrenador.

¿Cuál es el motivo de su aura mítica? Pues para decirlo hay que hacer, incluso, una lista, porque Bilardo no solamente fue campeón de la Copa Libertadores como jugador con Estudiantes de La Plata, sino que, además, como DT, salió campeón del mundo con Argentina en México 86′.

Es tal su legendaria figura que una serie de televisión, disponible en HBO Max, ha relatado su vida. Bilardo, carismático, siempre fue un tipo que utilizaba todos los recursos disponibles de manera inteligente. Un verdadero crack del fútbol.

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Cumple 88 años

Sus días de gloria dentro de una cancha ya pasaron. Pero Carlos Bilardo sigue siendo celebrado como un grande. Así lo hicieron con sus 88 años, los que celebró con algunos de sus pupilos campeones del mundo.

Así se puede ver en un video subido a Instagram por la cuenta de TyC Sports. En él, le cantan la canción del “cumpleaños feliz”, mientras, sin muecas, recibe el saludo de sus ex pupilos (Óscar Ruggeri, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga). Además, en las fotos se puede apreciar a Claudia Maradona.

Si algunos han señalado el estilo de Bilardo como “antifútbol”, lo cierto es que en Argentina se celebra su modo de juego. Este mote le cayó por la forma, considerada por algunos como pillería, en que sacó ventaja de cada detalle en una cancha.

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Bilardo, Maradona y Grondona: tres que marcaron el fútbol argentino | Getty Images

Mira el video de su celebración

En resumen…

Carlos Bilardo celebró su cumpleaños número 88 junto a sus ex pupilos campeones del mundo.

El ex entrenador fue campeón de la Copa Libertadores y del Mundial México 86′.

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Una serie de televisión en HBO Max relata la vida y carrera del ídolo argentino.