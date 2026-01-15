Colo Colo suma tres refuerzos en el mercado de fichajes y va por más. Después de confirmar a Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, los albos trabajan en traer un centrodelantero.

En las últimas horas, se reportó que el elegido sería Maximiliano Romero, quien llegaría a préstamo por un año, según información de César Merlo. El viernes 16 hay reunión de directorio de Blanco y Negro para ratificarlo.

Desde la dirigencia, Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, habló. “Por ahora, es un centrodelantero. Y obviamente los temas se conversan entre los dirigentes y el cuerpo técnico; con la bendición de Fernando, definiremos la propuesta que nos haga el viernes el gerente deportivo“.

“No puedo adelantar criterios, porque la definición la vamos a tomar el viernes. Cuando nos mostraron postulantes, Damián (Pizarro) era uno de ellos, pero el tema se va a resolver, en su mérito, el viernes en la tarde“, confirmó.

La dirigencia trabaja con Fernando Ortiz en el mercado de fichajes

¿Y el arquero? Esto responden en Colo Colo

Con la definición del centrodelantero, la pregunta que nace ahora es si Colo Colo buscará un arquero para cerrar su mercado de fichajes. Y es que este habría sido uno de los pedidos de Fernando Ortiz para 2026.

“Estamos escasos de recursos. Tenemos arqueros jóvenes y, una vez resuelto el tema de centrodelantero, veremos si el cuerpo técnico, en este caso Fernando, nos pide un arquero“, dijo Eduardo Loyola.