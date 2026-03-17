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Hace poco más de un año Claudio Borghi sorprendió a propios y extraños al confirmar que dejaba TNT Sports. La que había sido su señal televisiva por mucho tiempo ya no lo era más, dando el salto a ESPN para ser uno de sus comentaristas estelares.

Uno de los grandes rostros del canal, especialmente en el programa Todos Somos Técnicos, se iba luego de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, poniendo punto final a una relación que se extendía por largos seis años.

Sin embargo, el tiempo alejado de TNT no cesaron los esfuerzos del canal para tener al DT tetracampeón con Colo Colo de regreso, algo que por fin se pudo lograr en las últimas horas.

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Claudio Borghi vuelve a TNT Sports

De acuerdo a información de La Cuarta, el acuerdo entre el Bichi y la señal a cargo de los derechos de transmisión del fútbol chileno es total. Así las cosas, también se espera que a la brevedad vuelva al panel de Todos Somos Técnicos, un espacio que hizo suyo en el último tiempo.

Se espera que a la brevedad Claudio Borghi vuelva al panel de Todos Somos Técnicos en TNT Sports. | Foto: Archivo.

Cabe recodar que además de su rol de comentarista en ESPN en estos últimos meses el Bichi tenía una participación bastante activa en el proyecto de streaming Picado TV, donde se espera siga siendo una piedra angular ahora que volvió a TNT.

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En ESPN el campeón del mundo en México 1986 formó parte de los programas ESPN F90 y Equipo F. No obstante, en las últimas semanas se había confirmado que su etapa en el canal había llegado a su término, lo que allanó el camino para su vuelta a su ex casa televisiva.