Una auténtica sorpresa fue la que se dio durante la presente jornada en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, y es que en el final de su edición, se reveló una triste noticia que vincula a uno de sus protagonistas, Claudio Borghi.

Un emocionado Manuel De Tezanos condujo el último bloque del espacio y dio a conocer que el ex técnico tetracampeón con Colo Colo en 2006 y 2007 dejaba la estación televisiva luego de seis años de labor como comentarista y panelista en varios proyectos.

“Yo personalmente Bichi te quiero agradecer por estos años, fueron los mejores de mi carrera, me reí mucho, compartimos grandes momentos y no puedo creer que no vas a seguir con nosotros, pero son decisiones que se toman y a nosotros nos afectan“, expresó el dueño del “Balong” hacia Borghi.

Con lágrimas en los ojos, De Tezanos agregó que “gracias de verdad por tu calidad humana y lo mejor en lo que venga. Me da mucha pena decirte adiós de un programa en el que fuiste pilar fundamental“.

Claudio Borghi explica su salida de TNT Sports

Por su parte, el campeón del mundo en México 1986 se veía incómodo por esta situación, de hecho pidió expresamente a sus compañeros de canal que no hubiese una despedida en pantalla. Mas se dio el tiempo de aclarar los motivos de su partida.

“Son etapas de la vida que se van quemando y hay que hacer otras cosas. No se llegó a acuerdo con el canal y como tengo vacaciones acumuladas hace dos años, me voy antes. No hubo pelea, sólo una parte contractual en la que no llegamos a acuerdo. Listo”, detalló Borghi.

En esa línea el analista reconoció que “nunca había estado en algún lado más de seis años. Es muy raro. Y hubo momentos muy agradables, la pasamos bien, y hubo otros en los que había que estar presentes, como en el estallido social y la pandemia. El canal sigue su camino y yo el mío, habrá que empezar otra vez“.

¿Cómo fue su participación en la señal deportiva?

Claudio Borghi llegó a TNT Sports a comienzos del 2019, cuando todavía era el Canal del Fútbol (CDF), durante estos seis años en pantalla fue comentarista de partidos, panelista de espacios como Goles, Pasaporte Qatar y Todos Somos Técnicos, con el que ganó tres Copihues de Oro.

