Mientras el mercado de pases cerró en la Liga de Primera, el fútbol chileno sigue dando que hablar en materia de fichajes, esta vez respecto a la televisión. Es que repentina movida sacudió los canales deportivos nacionales.

“Bienvenida nuestra nueva compañera, destacada periodista. Por años destacada en el deporte, por años en CDF, Fox… Bienvenida a su nueva casa”, gritó a los cuatro vientos Pablo Flamm, presentando a su nuevo refuerzo.

Se trata de Magdalena Grant, ex periodista de CDF (hoy TNT Sports) y Fox Sports (hoy ESPN Chile), a quien se le había perdido la pista por años en lo que respecta a la TV del fútbol chileno y hoy aterriza en DirecTV Chile.

De la experiencia de TNT Sports a su nueva casa

Magdalena Grant, ex TNT Sports fue presentada como flamante rostro de DirecTV Chile en el programa “De Fútbol Se Habla Así”, conducido por Pablo Flamm, con emotivas palabras en el reencuentro de la dupla.

“Estoy muy contenta de estar acá, espero ser un aporte y seguir este camino juntos”, dijo, emocionada, la comunicadora al ser anunciada entre aplausos en el canal deportivo chileno.

Según informa El Filtrador, Magdalena Grant y su arribo a la señal “está pensado para la transmisión del Mundial Sub 20 de fútbol, cuyos derechos tiene el canal DSports”.

Tras largas temporadas en CDF y Fox Sports, la periodista y ex pareja de Cristopher Toselli será ahora habitual en una de las señales clásicas del fútbol chileno.